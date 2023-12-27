Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Eric Bailly Süper Lig devine transfer oluyor

Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Eric Bailly ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRABZONSPOR'DAN KANCA

Ara transfer stoper ve orta saha hattına mutlaka takviye yapmak isteyen Trabzonspor Beşiktaşlı yıldızı gündemine aldı.

AYRILIŞINA SICAK BAKILIYOR

Siyah-beyazlı yönetim kalan alacaklarının ödenmesi şartıyla oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakarken 29 yaşındaki stoperin Villereal ile adı anılıyordu.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta 8 maçta forma giyen Bailly gol veya asist kaydedemedi.