Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Eric Bailly Süper Lig devine transfer oluyor

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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Eric Bailly Süper Lig devine transfer oluyor
Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor Eric Bailly'i gündemine aldı.

Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Eric Bailly ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRABZONSPOR'DAN KANCA
Ara transfer stoper ve orta saha hattına mutlaka takviye yapmak isteyen Trabzonspor Beşiktaşlı yıldızı gündemine aldı.

AYRILIŞINA SICAK BAKILIYOR
Siyah-beyazlı yönetim kalan alacaklarının ödenmesi şartıyla oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakarken 29 yaşındaki stoperin Villereal ile adı anılıyordu.

PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 8 maçta forma giyen Bailly gol veya asist kaydedemedi.

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