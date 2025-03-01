Beşiktaş’ta korsan otoparkçılara ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beşiktaş’ta korsan otoparkçılara ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ‘korsan’ otopark yapıp haksız kazanç sağlayan kişilere şok uygulama yaptı. Ekipler. Bebek, Etiler ve Arnavutköy’deki değnekçilere ceza işlemi uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Beşiktaş'ta "korsan" otoparkçılara karşı bir çalışma yaptı.

Trafik ekiplerinin Beşiktaş ilçesi Bebek, Arnavutköy ve Etiler çevresinde yaptığı çalışmada, 7 kişinin araçların park etmesini engellemek için duba koyarak değnekçilik yaptığını tespit etti.

Belirlenen B.E., N.B.K., E.K., İ.M.G., Ş.İ., M.T. ve Y.E. isimli şahıslar hakkında "yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması ve taşıt yoluna trafiği güçleştirecek şekilde bir şey koymak" maddelerince cezai işlem uyguladı.

Beşiktaş’ta korsan otoparkçılara ceza kesildi

Beşiktaş’ta korsan otoparkçılara ceza kesildi

Beşiktaş’ta korsan otoparkçılara ceza kesildi

Beşiktaş’ta korsan otoparkçılara ceza kesildi

Beşiktaş’ta korsan otoparkçılara ceza kesildi

Beşiktaş’ta korsan otoparkçılara ceza kesildi

Beşiktaş’ta korsan otoparkçılara ceza kesildi

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