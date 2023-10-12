Beşiktaş'ta Mancini gelişmesi. Burak Yılmaz görüştü

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Şenol Güneş'in istifasının ardından İstanbulspor maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan Burak Yılmaz, siyah beyazlı kulübün aralık ayındaki olağanüstü kongresine kadar teknik sorumlu olarak takımı yönetecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yılmaz uzun vadeli planlar yapmaya başladı. Takımı kısa sürede fiziksel ve taktiksel olarak toparlamak isteyen 38 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'da forma giydiği dönemde hocası olan Roberto Mancini'den destek aldı.

İtalyan teknik direktörü arayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'la ilgili planlarını anlattı. Mancini, eski öğrencisinin başarılı olması için tavsiyelerde bulunurken, iki de isim verdi.

Yapılan görüşme sonunda Yılmaz'ın yardımcılığını yapacak iki antrenörün ekibe katılmasına karar verildi. Antrenörlerden birinin taktik analiz uzmanı, diğerinin ise kondisyoner olduğu bilgisine ulaşıldı.



