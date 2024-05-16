Beşiktaş'ta mutlu son. İmzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta mutlu son. İmzayı attı
Beşiktaş, iç transferde bir imza daha attırdı.

Beşiktaş Kulübü, iç transferde genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini uzattı.

Siyah beyazlı kulübün internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzattı.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

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