Beşiktaş'ta Omar Colley tarihe geçebilir

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Beşiktaş'ta Omar Colley tarihe geçebilir
Siyah-beyazlı takımın deneyimli savunma oyuncusu Omar Colley, Samsunspor karşısında tarihe geçebilir.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında bugün evinde Samsunspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kara Kartal, Karadeniz ekibini devirip yeniden yükselişe geçmek istiyor.

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OMAR COLLEY ÖN PLANA ÇIKTI
Beşiktaş'ın Gambiyalı savunmacısı Omar Colley, savunmada olduğu kadar hücumda gösterdiği performansla da ön plana çıkıyor.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 6 gol atarken, ligin ilk yarısında oynanan Samsunspor maçında da fileleri havalandırmıştı.

Tecrübeli futbolcu, eğer bu akşam Samsunspor'a karşı gol sevinci yaşarsa Beşiktaş forması altında bir takıma tek sezonda iki farklı lig maçında gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçecek.

Beşiktaş, 31. hafta sonunda topladığı 47 puanla 4. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'un Sivasspor'a kaybettiği haftada siyah-beyazlıların kazanması durumunda ise puan farkı 2'ye inecek ve üçüncülük yarışı kızışacak.

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