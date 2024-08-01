Beşiktaş'ta ortalık karıştı. Yönetici ve gazeteci sosyal medyadan meydan okumaya başladı

Yeni sezon öncesi transfer döneminin en hareketli takımı olan Beşiktaş’ta ortalık karıştı.

Bir Youtube kanalında yorumculuk yapan Sercan Dikme siyah-beyazlılarda Robert Kenan transferinin rafa kalktığını belirterek “Robert Renan transferinin gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Brad Friedel tarafından olumsuz rapor verildi” ifadelerini kullandı.

YÖNETİCİ VE GAZETECİ BİRBİRLERİNE MEYDAN OKUDU

Sercan Dikme’nin bu açıklamaları sonrası Dikme ve Beşiktaş yöneticisi Kaan Şakul arasında görenleri hayrete düşüren bir meydan okuma yaşandı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kaan Şakul Beşiktaş’ta Yönetim Kurulu Futbol Yönetimi Danışmanı Brad Friedel’ın oyuncu veto etmek gibi bir yetkisinin olmadığını söyledi.

Şakul’un bu açıklaması sonrası ona cevap veren Sercan Dikme ise kendisiyle yayından sonra telefonda konuştuğunu ve Şakul’un haberin doğru olduğunu söyleyerek kaynağını sorduğunu aktardı.

Sercan Dikme’ye cevaben son bir paylaşım yapan Şakul, telefon görüşmesinde böyle bir diyaloğun yaşanmadığını Dikme’nin bu açıklamaları nedeniyle Beşiktaş’a zarar verdiğini ifade etti.

BİR İLK

İlk defa bir yönetici ve gazeteci birbirlerine sosyal medyadan meydan okurken Beşiktaş’ta yöneticilik yapan bir ismin sosyal medyadan böyle cevaplar vermesi tepki topladı.