Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda Silva ve Toure'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Olimpiyat Stadyumu'nun çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Asbaşkan Murat Kılıç, Rafa Silva'nın antrenman eksiğini tamamladıktan sonra takıma döneceğini ifade etti.

'RAFA SILVA'YI KAZANACAĞIZ'

Murat Kılıç, "Rafa Silva çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz. Sergen hocamız eksik bölgelere transfer istedi. Duruma göre 4-5 transfer yapacağız." diye konuştu.