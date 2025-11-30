Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk bölümü düşük tempoda iki takımın da risk almadan pozisyon arayışıyla geçen maçın 41’inci dakikasında Jota Silva eşitliği bozdu. Beşiktaş bu golle devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya daha iştahlı başlayan Beşiktaş Fatih Karagümrük kalesini adeta ablukaya aldı. Ancak üst üste girilen pozisyonlarda Karagümrük kalecisi Grbic yaptığı kritik kurtarışlarla Beşiktaş’ın farkı artırmasına izin vermedi.

Beşiktaş 58. dakikada penaltı kazandı. Ancak topun başına geçen Cengiz Ünder bir kez daha Grbic’e takıldı.

İkinci yarı Beşiktaş ile Grbic arasında geçerken El Bilal Toure, 71. dakikada harika bir plase vuruşla Hırvat kaleciyi mağlup etmeyi başardı ve farkı 2’ye çıkardı.

Kalan dakikalarda rakibinin devreye girmesine müsaade etmeyen Beşiktaş’ın skoru artırma çabaları da sonuç vermedi.

Sergen Yalçın’ın öğrencileri sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 24’e yükseltti.

Ligde 2 maç sonra yenilen Fatih Karagümrük ise 8 puanla son sırada kaldı.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ İLK 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Camacho, Tiago, Serginho, Fofana

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal.

FATİH KARAGÜMRÜK 0-2 BEŞİKTAŞ (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük geldi ve maça Beşiktaş başladı.

BEŞİKTAŞ PAULISTA İLE GOLE YAKLAŞTI

8' Kornerden gelen ortaya ön direkte Paulista'nın kafa vuruşunda köşeye giden topu çıkaran kaleci Grbic son anda golü önledi.

ORKUN ŞANSINI DENEDİ

17' Cerny'nin ceza sahası dışına doğru çıkardığı topa Orkun gelişine şutunu çekerek şansını denedi. Ancak top kaleci Grbic'in kucağında kaldı.

CERNY'NİN ŞUTU GRBIC'İ ZORLADI

34' Cerny'nin ceza sahası dışından sert şutunda kale önünde seken topu, kontrol etmekte zorlanan Grbic kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ JOTA İLE ÖNE GEÇTİ

41' Köşe vuruşunu kısa kullanan Beşiktaş'ta ceza sahası içerisinde topla buluşan Jota Silva kaleyi görür görmez şutunu çekti. Silva'nın sert şutunda Grbic çaresiz kaldı. Beşiktaş 1-0 öne geçti.

İLK YARI SONUCU: FATİH KARAGÜMRÜK 0-1 BEŞİKTAŞ

İKİNCİ YARI POZİSYONLA BAŞLADI

47' Jurasek'in ceza sahası içerisine doğru ortaladığı top Karagümrük savunmasından sekerek ceza sahası dışındaki Gökhan Sazdağı'nın önüne düştü. Gökhan gelişine sert bir şutla kaleyi yokladı. Grbic harika bir refleksle topu son anda kornere çeldi.

GRBIC KALESİNDE DEVLEŞTİ

53' Jota Silva'nın penaltı noktasına çevirdiği topa Cengiz gelişine şutunu çekti. Grbic yakın mesafede bir kez daha gole izin vermedi.

GRBIC, CENGİZ'İN PENALTISINI KURTARDI

56' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Emirhan Topçu'nun kale önünde şutuna Serginho'nun elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR'dan gelen izleme tavsiyesi üzerine monitöre giden Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Cengiz Ünder'in penaltı atışını Grbic kurtardı.

CERNY GRBIC'İ GEÇEMEDİ

66' Cerny kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Grbic'i geçemedi. Grbic ikinci yarıda yaptığı kritik kurtarışlarla farkın açılmasını önledi.

GRBIC BU KEZ DE ORKUN'A GOL İZNİ VERMEDİ

69' Ceza sahası içerisinde Orkun'un sert şutunda direk dibinde Grbic topu kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ TOURE İLE FARKI 2'YE ÇIKARDI

71' Beşiktaş aradığı golü El Bilal Toure'nin ceza sahası içerisinde harika plase vuruşundan buldu. Üst üste kritik kurtarışlara imza atan Grbic köşeye giden topa bir şey yapamadı.

CENGİZ GOL FIRSATINI TEPTİ

76' Cengiz Orkun'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluştu. Dar açıdan şutunda Grbic topu kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ'TA DEMİR EGE'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

90+3' Maçta 86'ıncı dakikada oyuna giren Demir Ege Tıknaz'ın attığı gol, VAR merkezinde yapılan inceleme sonucu Tammy Abraham'ın kalecinin görüş açısında önde olması nedeniyle iptal edildi.