Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var

Beşiktaş, sezonun başlarında Hırvat futbolcu Ante Rebic ile iki yıllık anlaşma yapmasına rağmen, 30 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırma niyetinde.

Ancak Rebic’in ayrılık için belirlediği bir koşul bulunuyor.

Milan’dan transfer edilen ve iki yıllık kontrat imzalayan Rebic, son dönemde takımda pek az süre bulabildi.

Süper Lig’de geçen 8 maçta yalnızca 10 dakika sahada kalan Rebic, gelecek sezon yabancı oyuncu sınırlamasının 12’ye düşürülmesi sebebiyle takımdan ayrılabilir.

Fakat Beşiktaş için Rebic ile yolları ayırmanın en büyük engeli, oyuncunun 2.5 milyon Euro’luk yıllık ücreti.

Rebic yıllık ücretini alabileceği başka bir takım bulması halinde ayrılmaya hazır.

Rebic’in bu ücreti başka bir kulüpten alması zor görünse de, Beşiktaş’ın elindeki tek seçenek, maaşının bir bölümünü ödemek olabilir.

Bu sezon toplam 23 maçta forma giyen Rebic, 691 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.