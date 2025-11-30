Süper Lig’de dört büyük kulübün sarı onay rozetiyle kullandığı X (Twitter) resmi hesapları arasında Beşiktaş’ta yaşanan beklenmedik değişiklik gündem yarattı.

Siyah-beyazlıların hesabındaki sarı onay rozetinin maviye döndü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Değişikliğin ardından birçok Beşiktaşlı taraftar, yönetime tepki göstererek “Bir sosyal medya hesabına bile sahip çıkamıyorsunuz” şeklinde eleştiriler yöneltti.

SARI ONAY VE MAVİ ONAY ROZETİ ARASINDA NE FARK VAR?

X’in mevcut doğrulama sisteminde:

Sarı onay rozeti, yalnızca resmi kurumlar, devlet hesapları ve büyük organizasyonlar için veriliyor. Türkiye’de dört büyük kulüpler bu kategori altında yer alıyor.

Mavi onay rozeti ise bireysel kullanıcılar ile genel hesaplar için geçerli olup, çoğunlukla X Premium aboneliğiyle alınabiliyor.

Bu nedenle Beşiktaş’ın sarı rozetinin maviye dönüşmesi, hesap kategorisinin değiştirilmiş olabileceği veya onay sürecinde teknik bir aksaklık yaşandığı ihtimalini gündeme getirdi.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME YOĞUN TEPKİ

Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşımlarda taraftarlar, kulübün sosyal medya yönetimini eleştirerek yönetime çağrıda bulundu. Birçok taraftar, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un hâlâ sarı onay rozetine sahip olduğunu hatırlatarak bu durumun Beşiktaş için “itibar kaybı” anlamı taşıdığını savundu.