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Beşiktaş'a Saiss ve Redmond'dan kötü haber

Kayserispor maçında sarı kart gören Saiss ve Redmond, cezalı duruma düştü.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 16:43
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Beşiktaş'ta Saiss ve Redmond gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştü

Beşiktaş'a Saiss ve Redmond'dan kötü haber
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Süper Lig'de Kayserispor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Siyah-beyazlılara Redmond ve Saiss'ten kötü haber geldi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜLER
4. dakikada sarı kart gören Saiss gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Ayrıca 33. dakikada sarı kart gören Redmond'da Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

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