Beşiktaş'a Saiss ve Redmond'dan kötü haber

Süper Lig'de Kayserispor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Siyah-beyazlılara Redmond ve Saiss'ten kötü haber geldi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜLER
4. dakikada sarı kart gören Saiss gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Ayrıca 33. dakikada sarı kart gören Redmond'da Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
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