Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy İstanbulspor maçında yok. Fernando Santos'tan sürpriz karar

Trendyol Süper Lig’in 27. Haftasında Beşiktaş İstanbulspor deplasmanına çıkacak.

Pazar günü saat 19.00’da Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak maç öncesi Fernando Santos düşünceli.

Önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 8 oyuncunun kart sınırında olması Portekizli teknik adamı düşündürüyor.

Kart sınırındaki Necip, Svensson, Masuaku, Amartey, Gedson, Bakhtiyar, Demir Ege ve Semih Kılıçsoy ile görüşen Santos oyuncularından dikkatli olması isterken Semih Kılıçsoy’u Galatasaray derbisine saklamak için bu hafta dinlendirecek.