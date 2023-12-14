Beşiktaş'ta simsiyah tablo! Lugano maçı öncesi 18 futbolcu yok

Avrupa'ya havlu atan Beşiktaş Konferans Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşacak.

Siyah-Beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynayacakları karşılaşmada sakatlıkları gerekçesiyle 7 futbolcusunun yer almadığını açıkladı.

Sol dizinde eklem içi sıvı artışı olan Mert Günok, sağ dizinde arka kapsüler yaralanması tedavisi devam eden Omar Colley, sol alt adale sakatlığından dolayı tedavisi süren ve ayak bileğinde bağ yaralanması olan Gedson Fernandes ile besin zehirlenmesi ve gastroenterit nedeniyle tedavi altında olan Ante Rebic'in karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.

Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları sona eren ancak henüz hazır durumda bulunmayan Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Lugano maçı kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.

Öte yandan Necip Uysal'ın da önceki gün gerçekleştirilen idmanda sol alt baldır arka adalesinde birinci derece yaralanma tespit edildiği ve oyuncunun durumunun maç saatinde belli olacağı kaydedildi.

İŞTE SAKAT VE EKSİK OYUNLARIN LİSTESİ:

Sakat Oyuncular:

Colley

Mert

Umut

Masuaku

Rashica

Rebiç

Gedson

Tayyip

Yakup Arda

Emrecan Uzunhan

Necip

UEFA listesinde Olmayanlar:

Emrecan Bulut

Gökhan İnler

Kadro dışı bırakılan as oyuncular:

Rosier

Bailly

Ghezzal

Onana

Aboubakar