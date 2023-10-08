Beşiktaş'ta şok sakatlık. Acı içinde sahayı terk etti.

Lugano yenilgisiyle büyük şok yaşayan Beşiktaş'a bir kötü haber de Salih Uçan'dan geldi.

Beşiktaş'ta şok sakatlık. Acı içinde sahayı terk etti.

İstanbulspor karşısında Siyah Beyazlılarda Salih Uçan sakatlandı.

Oyuna devam edemeyen Salih saha kenarına geldi.

Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Vincent Aboubakar oyundan çıktı.

68. dakikada Onur Bulut ve Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

Hafta içinde Şenol Güneş'in istifasıyla sona eren süreç sonrasında İstanbulspor karşılaşmasında takımın başında Burak Yılmaz görev aldı. Burak Yılmaz, Lugano maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Genç teknik direktör savunmada Colley ve Masuaku'nun yerine Amartey ve Zaynutdinov'a, hücum hattının solunda ise Cenk Tosun'un yerine Muleka'ya forma şansı verdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Burak Yılmaz, savunma dörtlüsünü; Rosier, Bailly, Amartey ve Zaynutdinov'dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Chamberlain'i sahaya süren Yılmaz; hücum hattının sağında Ghezzal, solunda Muleka'yı görevlendirdi. Yılmaz'ın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu.

Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, İstanbulspor maçının kadrosuna dahil edildi. Perşembe günü Lugona ile oynanan Konferans Ligi maçının kadrosuna da alınan Tayfur, o maçta görev yapmamıştı. 30 yaşındaki oyuncu, ligde ilk kez bir maç kadrosunda kendisine yer bulabildi.

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