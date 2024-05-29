Beşiktaş'ta teknik direktör sürprizi

Beşiktaş, mevcut sezonun tamamlanmasıyla birlikte yeni bir teknik direktör bulma çabalarını yoğunlaştırdı.

Siyah - Beyazlıların gözü kulağı yeni gelecek teknik direktörde.

Siyah - Beyazlı yönetim, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile bağlantı kurmuş ve çeşitli teknik direktör adayları gündeme gelmişti.

Fernando Santos'un yerine geçici olarak atanan Serdar Topraktepe'nin görev süresi sona erdi.

Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu, takımı tecrübeli bir teknik direktöre emanet etme niyetinde.

ADAYLAR TANIDIK

Yeni teknik direktör yerli ya da yabancı olabilir.

Yerli adaylar arasında, Antalyaspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın en önde gelen isim.

Özellikle Beşiktaş taraftarları, Yalçın'ı tekrar takımın başında görmek istiyor.

Güney Kore Milli Takımı ile görüşmelerde olan Şenol Güneş'in üçüncü kez göreve getirilmesi ise oldukça düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

HASAN ARAT SÜRPRİZ YAPACAK MI?

Yabancı teknik direktör arayışında şu anda öne çıkan bir isim bulunmamakla birlikte akıllara Hasan Arat'ın Fernando Santos seçimi geldi.

Başkan Hasan Arat'ın yurt dışında yaptığı görüşmeler sonucunda, Fernando Santos'ta olduğu gibi beklenmedik bir hamle yapması gündemde.