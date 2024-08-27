Beşiktaş'ta Uduokhai sahneye çıktı

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Uduokhai sahneye çıktı

Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar kaldığı yerden devam ederken yeni transfer Felix Uduokhai takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

Yeni transfer Felix Uduokhai'nin takımla ilk kez çalıştığı antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Çocuğunun rahatsızlığından dolayı Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

whatsapp-image-2024-08-27-at-17-23-33-1.jpeg

whatsapp-image-2024-08-27-at-17-23-33.jpeg

Son Haberler
Dinayet'te skandal FETÖ referansı. Atatürk'ün adını ağızlarına almıyorlardı Gündem
Dinayet'te skandal FETÖ referansı. Atatürk'ün adını ağızlarına almıyorlardı
Bahçeye giren koyunlara kızdı, çobanı öldürdü Yerel Haberler
Bahçeye giren koyunlara kızdı, çobanı öldürdü
Bilecik'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Gündem
Bilecik'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Galatasaray'da Young Boys maçına saatler kala flaş Icardi gelişmesi. Herkes bunu konuşuyor Spor
Galatasaray'da Young Boys maçına saatler kala flaş Icardi gelişmesi. Herkes bunu konuşuyor
Fenerbahçe'den orta sahaya bomba isim. Teklif yapıldı Spor
Fenerbahçe'den orta sahaya bomba isim. Teklif yapıldı
Selçuk Geçer'den dolar açıklaması: Sert yükselişlere hazır olun sayılı günler kaldı Ekonomi
Selçuk Geçer'den dolar açıklaması: Sert yükselişlere hazır olun sayılı günler kaldı
İki katlı ahşap ev küle döndü: Balkondan atlayan 3 kişi yaralandı Gündem
İki katlı ahşap ev küle döndü: Balkondan atlayan 3 kişi yaralandı