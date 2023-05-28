Beşiktaş'ta yeni sezon için ilk karar verildi

Beşiktaş'ta ilk hedef iç transferde sözleşmeleri uzatmak. Siyah Beyazlılar Cenk Tosun, Mert Günok ve Salih Uçan'ın sözleşmelerini uzatmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 14 kez fileleri sarsıp 3 gol pası veren Cenk Tosun'un sözleşmesi otomatik olarak uzadı.

Ancak yönetim milli golcüye jest yapmak istiyor.

TRT Spor'un haberine göre bunun için 31 yaşındaki futbolcunun maaşına zam yaparak 2 artı 1 yıllık kontrata imza attırmayı planlıyor.

Sözleşmesi 2024 yılında bitecek Salih Uçan için de harekete geçildi.

Beşiktaş yönetimi, deneyimli futbolcunun kontratını 2 artı 1 yıl daha uzatmayı amaçlıyor..

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle başarılı bir ivme yakalayan Salih, takımın en çok skora katkı veren 4 isminden biri.

İç transferde Mert Günok için de harekete geçilecek.

34 yaşındaki deneyimli kalecinin sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda maaşında iyileştireme yaparak Mert Günok'a 2 yıllık yeni bir kontrat önerecek.