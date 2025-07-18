Beşiktaş'ta yumruk sonrası flaş karar

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 8 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Siyah beyazlıların bir önceki başkanı Hasan Arat ile yumruklaşmasıyla gündeme gelen Yamantürk, yeni yönetime başarı diledi.

Yamantürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Beşiktaş Camiası'na,

BJK Divan Kurulu Başkanlığı görevini, 8 yıl boyunca gururla ifa ettikten sonra, bugün itibarıyla bırakma kararı almış bulunuyorum. Daha önce de Divan Kurulu seçimine 1.5 yıl varken Divan Kurulu Başkanlığı'na yeniden aday olmayacağımı kamuoyuna açıklamıştım. Bu şanlı ve şerefli görevin yeni başkanı ve yönetimine, Beşiktaş'ın menfaatleri gereği ve tarafsızlığımı korumak adına en içten başarı dileklerimi sunuyorum.

Beşiktaş'a hizmet yolculuğum, tarihimizin en genç Asbaşkanı olarak Süleyman Seba yönetiminde başladı; ardından, mensubu olmaktan gurur duyduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından ve ilk büyük spor kulübü olan Beşiktaş'ımızın Divan Kurulu Başkanlığı'nı 8 yıl boyunca gururla sürdürdüm.

Bu vesileyle, kulübümüzün geçmişine ve geleceğine inancımı bir kez daha yineliyor, ilk günden bu yana teveccüh gösteren Divan Üyelerimize, daima yanımda olan Divan Kurulu çalışma arkadaşlarıma tüm yöneticilerimize, sporcularımıza ve Büyük Beşiktaş Camiası'na şükranlarımı sunuyorum."

Büyük Beşiktaş Camiası’na ve kamuoyuna saygılarımla… pic.twitter.com/T5XnRz4G6c — Tevfik Yamantürk (@tevfikyamanturk) July 18, 2025

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz nisan ayında Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile siyah - beyazlıların eski başkanı Hasan Arat arasında büyük bir gerginlik yaşanmıştı.

İkili arasındaki itişme sonrası Arat yumruklanmıştı. İstifa edeceği öne sürülen Yamantürk görevine devam etmişti.

Yamantürk, olay sonrası “Olmaması gereken hareketlerdi. Fakat beni 4 kez tehdit etti. Hem salona gelişte hem de kürsüde ağır laflar etti. Benim 2 katım biri. Kendimi korumak için hamle yaptım. Final böyle olmamalıydı. Ama yaşananlardan dolaylı üzgünüm" demişti.