Beşiktaş'taki 6 Şubat anmasına polis müdahalesi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
Beşiktaş'taki 6 Şubat anmasına polis müdahalesi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Çok sayıda sendika ve sivil toplum örgütü 6 Şubat depreminin yıldönümünde İstanbul Beşikaş’ta ortak basın açıklaması yaptı. Beşiktaş İskelesi'nde polis, eylemcilere müdahalede bulunarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (DİSK) Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) 6 Şubat depreminin yıldönümünde İstanbul Beşikaş’ta ortak basın açıklaması yaptı.

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Barbaros Meydanı’nda yapılan açıklamada konuşan TMMOB İstanbul Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı şunları kaydetti:

"2023’te yaşadığımız deprem felaketinin 1. yılındayız. Ülke tarihindeki en büyük acılardan birisini tam bir yıl önce yaşadık, yaşamayada devam ediyoruz. Afet yönetim sürecinde gösterilen zafiyet nedeniyle ortaya çıkan her sorunun yeni sorunlara kapı aralamasıyla bugüne kadar geldik. Öncelikle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın acısını ilk günkü gibi hissederek başsağlığı, sabır ve dayanışma dileklerimizi iletiyorum. Resmi rakamlara göre 53 bin 537 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 107 bin 204 yurttaşımızın yaralandığı açıklandı.

Siyasi propaganda şovu depremlere karşı bizi korumayacaktır. Kentsel dönüşüm adı altında yürütülen süreç rantsal dönüşüme kurban edilmeseydi yaşadığımız acıların boyutunu en aza indirebilirdik."

Buluşma ve basın açıklamasının ardından bazı gruplar tarafından, "Yüzbinlerin katili saray rejimi", "Kahrolsun enkaz düzeniniz", “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları atıldı.

Polis slogan atan gruba karşı, "Attığınız slogan hukuksuzdur" diyerek dağılmaları yönünde anonsta bulundu.

6 ŞUBAT ANMASINA POLİS MÜDALESİ

Polis ekipleri, buluşma sonrası Beşiktaş İskelesi'nde slogan atan gruba müdahale etti. Müdahale sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, Kadıköy vapuru girişini abluka altına aldı.

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