Beşiktaş’taki cinayette katil tanıdık çıktı. Hamamda yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Beşiktaş’taki cinayette katil tanıdık çıktı. Hamamda yakalandı
Beşiktaş’ta İsmail Karabıyık (43) kendi işlettiği kıraathanede başına sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mehmet S. (51) ise polis tarafından bir hamamda yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, cinayeti borç yüzünden işlediğini itiraf etti.

Zanlı, öldürdüğü Karabıyık’tan 6 bin 500 lira borçlu olduğunu ve parayı geri veremediği için aralarında sorun çıktığını söyledi.

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Olay, 21 Şubat Çarşamba günü saat 08.30 civarında Beşiktaş Türkali Mahallesi’nde meydana geldi. İlk başta intihar ihtimali üzerinde durulan olay, polisin yaptığı inceleme sonucunda cinayet olarak tespit edildi.

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GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında, zanlının olay yerine geldiği ve daha sonra kaçtığı görüldü. Zanlının kimliği Mehmet S. olarak belirlendi. Zanlının, Karabıyık’tan borç aldığı ve bu yüzden daha önce tartıştıkları ortaya çıktı.

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HAMAMDA KISKIVRAK YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının izini sürdü. Zanlı, Ataşehir’de bir hamamda kıskıvrak yakalandı. Zanlının üzerinde, cinayette kullanılan kurusıkı tabanca bulundu. Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada sorgulanan zanlı, cinayeti borç meselesi yüzünden işlediğini kabul etti.

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BORCUNU İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Zanlı, Karabıyık’ın kendisinden borcunu istediğini, bunun üzerine onu öldürmeye karar verdiğini anlattı. Zanlı, olay günü Beşiktaş’a giderek kıraathaneye girdiğini, hiç konuşmadan silahını çekip ateş ettiğini, sonra da yaya olarak kaçtığını ifade etti.

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TUTUKLANDI

Zanlı, Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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