Beşiktaş'taki skandal hareketin altından bakın ne çıktı

Adan Demirspor maçı sonrası Şenol Güneş'in Salih Uçan'a yaptığı gündem olan hareketi sırasında ne söylediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'taki skandal hareketin altından bakın ne çıktı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında 12 eksikle sahaya çıkan Adana Demirspor'a 4-2 yenilgisi sonrası sinirler gerildi. Mücadele sonrası Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşanan gerginliğin kameralara yansımasıyla gündem olmuştu.

Salih Uçan karşılaşma sonrası tebrik etmek için Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk'ün yanına gitmek istedi ancak Şenol Güneş'in sinirli tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Milliyet'in haberine göre Şenol Güneş, Salih Uçan'a "Sen işine bak" dedi ve oyuncuyu sırtından içeri itti. Salih Uçan'ın arkasını dönüp Şenol Güneş'e baktığı anlar da yayına yansıdı.
Bunun üzerine Salih Uçan'ın soyunma odasından çıkarken bir hayli moralsiz olması da gözlerden kaçmadı.

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