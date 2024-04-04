Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden Ahmet Kartal, memleketi Şırnak'ta toprağa verildi

Kaynak: DHA
Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden Ahmet Kartal, memleketi Şırnak'ta toprağa verildi
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerden biri olan 25 yaşındaki Ahmet Kartal, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Vali Cevdet Atay, Kartal'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan Masquarede adlı gece kulübünde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 29 kişiden biri olan Şırnaklı Ahmet Kartal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Kartal'ın cenazesi, İdil ilçesine götürülerek Hz. Nebi Nuh Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Hasan Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Kartal'ın yakınlarıyla birlikte Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş gibi önemli isimler katıldı.

Vali Atay, cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

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