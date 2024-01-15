Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Crespo ile takas edileceği iddia edilmişti

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Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Crespo ile takas edileceği iddia edilmişti
Beşiktaş, son dönemde çıkan Aboubakar haberlerini yalanlayan bir paylaşım yaptı.

Son günlerde Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu ile Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun takas edileceği yönünde çıkan iddialara açıklama geldi.

Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamasında, ''Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın açıklamasını devamında şu sözler yer aldı;

''Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz.''

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