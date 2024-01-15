Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Crespo ile takas edileceği iddia edilmişti

Son günlerde Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu ile Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun takas edileceği yönünde çıkan iddialara açıklama geldi.

Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamasında, ''Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın açıklamasını devamında şu sözler yer aldı;

''Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz.''