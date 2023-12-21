Beşiktaş'tan Avrupa Süper Ligi kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Avrupa Süper Ligi kararı
Yeniden gündem olan Avrupa Süper Ligi'ne Beşiktaş'tan tepki geldi.

Avrupa Divan Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası yeniden gündem olan Avrupa Süper Ligi hakkında bir tepki de Beşiktaş’tan geldi.

Siyah-beyazlılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Beşiktaş JK, Avrupa Adalet Divanı'nın C-333/21 Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği kararı not etmektedir.

Avrupa spor modelini açıkça destekliyor ve federasyonlar ve ligler tarafından düzenlenen müsabakalar dışındaki müsabakaları reddediyoruz.

Yerel müsabakalar, futbol piramidi boyunca yerel topluluklara ve dayanışmaya yaptıkları paha biçilmez katkılarla taraftarların futbol tutkusunun merkezinde yer almaktadır.

UEFA müsabakalarına katılmaya ve Avrupa futbolunun sürekli gelişimi için UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla diğer kulüplerle olumlu işbirliğine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Tribünde bir anda ortaya çıktı 'Yeteer' diye çığlık attı. Herkes şaştı kaldı
Beşiktaş taraftarı ayağa kalktı: Kartal gol gol
Beşiktaş'a şok! Chamberlain sakatlandı
Maç sırasında kalp krizi geçirmişti. Yıldız futbolcunun son durumu belli oldu
Beşiktaş taraftarı kötü oyun sonrası deliye döndü
Beşiktaş'ın yediği golde hatası olan Amartey'e büyük tepki
Herkes susarken onlar sesleri kısılana kadar bağırdı. İki Beşiktaş taraftarı tribün dersi verdi
Son Haberler
Tribünde bir anda ortaya çıktı 'Yeteer' diye çığlık attı. Herkes şaştı kaldı Spor
Tribünde bir anda ortaya çıktı 'Yeteer' diye çığlık attı. Herkes şaştı kaldı
Hatay'da deprem Gündem
Hatay'da deprem
Marmara Denizi'nde üst üste depremler Gündem
Marmara Denizi'nde üst üste depremler
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Gündem
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Beşiktaş taraftarı ayağa kalktı: Kartal gol gol Spor
Beşiktaş taraftarı ayağa kalktı: Kartal gol gol
FAST'ta yeni üst limit belli oldu. Bugünden itibaren kullanılabilecek Ekonomi
FAST'ta yeni üst limit belli oldu. Bugünden itibaren kullanılabilecek