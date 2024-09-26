Beşiktaş'tan Avrupa'da kabus gibi başlangıç

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Ajax ile kozlarını paylaştı.

4-0 MAĞLUP OLDUK

Johan Cyruff Arena’da oynanan mücadelede Hollanda ekibi siyah-beyazlıları 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Ajax’a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Fitz-Jim, 51 ve 73. dakikalarda Marcel Godtz ve 55. dakikada Taylor kaydetti.

İLK KEZ KAYBETTİLER

Bu sonuç ile birlikte siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez bir resmi maçta mağlup oldu.

SIRADAKİ HEDEF FRANKFURT

Avrupa Ligi’nin 2. haftasında temsilcimiz sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Ajax ise Slavia Prag’ı konuk edecek.