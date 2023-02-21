Beşiktaş'ın geçtiğimiz kasım ayında yollarını ayırdığı Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu.
ABD'de MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy, Tyler Boyd'la sözleşme imzaladı. Boyd'un 1 yıllık imza attığı açıklandı.
Boyd, 2019'da Ankaragücü'ne gelerek Türkiye'ye adım atmış, ardından Beşiktaş, Sivasspor ve Çaykur Rizespor'da da forma giymişti.
Boyd, siyah beyazlı formayla 35 maçta 4 gol, Çaykur Rizespor'da 29 maçta 2 gol, Sivasspor'da 15 maçta 5 gol, Ankaragücü'nde de 14 maçta 6 gol attı.
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