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Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın kasım ayında yollarını ayırdığı Tyler Boyd'un yeni takımına imza attığı belirtildi

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 08:03
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Beşiktaş'tan ayrılan Boyd imza attı

Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz kasım ayında yollarını ayırdığı Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu.

ABD'de MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy, Tyler Boyd'la sözleşme imzaladı. Boyd'un 1 yıllık imza attığı açıklandı.

Boyd, 2019'da Ankaragücü'ne gelerek Türkiye'ye adım atmış, ardından Beşiktaş, Sivasspor ve Çaykur Rizespor'da da forma giymişti.

Boyd, siyah beyazlı formayla 35 maçta 4 gol, Çaykur Rizespor'da 29 maçta 2 gol, Sivasspor'da 15 maçta 5 gol, Ankaragücü'nde de 14 maçta 6 gol attı.

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