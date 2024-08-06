Beşiktaş'tan ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı

Beşiktaş’ın genç yeteneği Emrecan Uzunhan, kiralık olarak Antalyaspor’a transfer oldu.

Antalyaspor’dan yapılan resmi açıklamada, “Daha önce de formamızı giyen Emrecan Uzunhan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Kendisine hoş geldin diyor ve kırmızı-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş ise yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan, 2024-25 sezonu sonuna kadar Antalyaspor’a kiralanmıştır. Yeni kulübünde başarılar dileriz,” dedi.

2027’ye kadar sözleşmesi var

Beşiktaş’ın 2022-2023 sezonunda İstanbulspor’dan 2 milyon euro bedelle transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon 1 maç oynadı

Beşiktaş’taki ilk sezonunda 6 aylığına Antalyaspor’a kiralanan Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla sadece bir maçta görev aldı.