Beşiktaş'tan ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı

Antalyaspor, Beşiktaş'ın genç savunmacısı Emrecan Uzunhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş’ın genç yeteneği Emrecan Uzunhan, kiralık olarak Antalyaspor’a transfer oldu.

Antalyaspor’dan yapılan resmi açıklamada, “Daha önce de formamızı giyen Emrecan Uzunhan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Kendisine hoş geldin diyor ve kırmızı-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş ise yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan, 2024-25 sezonu sonuna kadar Antalyaspor’a kiralanmıştır. Yeni kulübünde başarılar dileriz,” dedi.

2027’ye kadar sözleşmesi var

Beşiktaş’ın 2022-2023 sezonunda İstanbulspor’dan 2 milyon euro bedelle transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon 1 maç oynadı

Beşiktaş’taki ilk sezonunda 6 aylığına Antalyaspor’a kiralanan Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla sadece bir maçta görev aldı.

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