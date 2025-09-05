Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi! Arsenal'e teklif verildi

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard ile anlaşmaya çok yakın... Teknik heyet transfere onay verdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal’in kanat oyuncusu Leandro Trossard'la ilgileniyor. Bir süredir gündemde olan transfer haberleri, resmileşmek üzere...

Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş transfer teklifini "Topçular"a iletti ve iki kulüp pazarlık için masaya oturdu.

Siyah beyazlı ekip Belçikalı oyuncuya 3 yıllık sözleşme önerdi.

Dikme, "Oyuncu Beşiktaş’a gelmek istiyor. Trossard bu isteğini kulübüne iletti. Teknik heyet de Leandro Trossard transferine onay verdi" dedi.

Geçen sezon 56 resmi maça çıkan Trossard, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.

Sergen Yalçın'a hoş geldin hediyesi: Kanatlardan kanat beğen

