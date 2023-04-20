Beşiktaş'tan duygulandıran Rana Cabbar paylaşımı

Oyuncu Rana Cabbar'ın hayatını kaybetmesinin ardından Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan duygulandıran Rana Cabbar paylaşımı

Geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti. Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı da bu vefata kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından Çarşı grubu "Dünya bir penceredir Her gelen baktı geçti... Huzur içinde uyu Rana Cabbar mekanın cennet olsun. yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar..."
notuyla paylaştı.

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RANA CABBAR KİMDİR?

Rana Cabbar, 1 Ocak 1945'te İstanbul'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşen Cabbar, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yaptı.

Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktör olan Rana Cabbar, tiyatronun yanı sıra, sinema çalışmaları da yaptı. Sinemada çalıştığı yönetmenlerden bazıları; Erden Kıral, Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul'dur. Cabbar ayrıca Kanal D'de yayınlanan 'Aşkı Memnu' dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırdı.

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