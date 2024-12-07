Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Galatasaray göndermesi. 'Bu Gala daşlı Gala….'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 15’inci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 73. Dakikada Chamberlain’in attığı golle 1-0 mağlup etti. Beşiktaş sosyal medya hesabı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15’inci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi Vodafone Park’ta ağırladı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi 73. Dakikada Chamberlain’in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maç centilmen bir havada geçerken, Beşiktaş sosyal medya hesabı alınan galibiyet sonrası Fenerbahçe’ye Galatasaray göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş’ın sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe’nin senelerdir şampiyonluk hasreti çektiğinden bahsedilirken, 5 adet şarkı de armağan edildi.

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"BU GALA DAŞLI GALA"

Armağan edilen şarkılar arasında "Bu Gala Daşlı Gala", şarkısının bulunması, Fenerbahçe’ye "Galatasaray" göndermesi olarak algılandı.

İşte Beşiktaş tarafından Fenerbahçe’ye armağan edilen şarkılar:

1. Ya sen ya hiç

2. Those were the guys

3. Bu Gala daşlı Gala

4. Kız milleti

5. Çemberimde gül oya

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