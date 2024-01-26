Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldığı belirtilen Aboubakar'la ilgili yeni bir karar alındı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Aboubakar, daha sonra Afrika Kupası için ülkeden ayrılmıştı.

Siyah beyazlı takımdaki kötü gidişin ardından Aboubakar ile ilgili yeni bir karar alındığı ortaya çıktı.

Kararın alınma nedeni de teknik direktör Fernando Santos.

Santos'un Aboubakar'la Türkiye'ye dönüşünde bir görüşme yapmak istediği, istediği yanıtı alması halinde takıma almayı düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin de bu isteğe olumlu cevap verdiği belirtildi.

Buna göre Aboubakar'la teknik direktör Fernando Santos baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.

Santos'un santrfor sıkıntısı nedeniyle Aboubakar'ı kadroya almayı istediği ifade edildi.

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