Beşiktaş'tan flaş Fernando Santos kararı 'Yerine gelecek isim bile belli oldu'

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş'tan flaş Fernando Santos kararı 'Yerine gelecek isim bile belli oldu'
Beşiktaş'ta kötü futbol nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Fernando Santos'un gönderileceği ileri sürüldü. İddiaya göre yerine gelecek adaylar bile belli oldu.

Beşiktaş'ta yönetimin alınan kötü sonuçlardan sonra Fernando Santos'la yolları ayırmayı kararlaştırdığı ileri sürüldü.

İddianın sahibi Beşiktaş'ı yakından takip eden gazeteci Serdar Sarıdağ.

Sarıdağ, katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:

- Beşiktaş tribünleri en katı hocaların bile fikrini değiştirmiştir. Santos'ta fikir değişmiyor. Beşiktaş yönetiminin Santos ile ilgili fikri değişti.

- Gider başka ülkede başarılı olur ama. Beşiktaş taraftarı Hollanda taraftarı olsaydı bu oyunu kabul ederdi. Santos Türkiye Kupası'nın finalini göremez. Beşiktaş iki Ankaragücü maçını kolay kolay kazanamaz.

- Türk hoca olacaksa sezon sonunda Sergen Yalçın. Yabancı olursa Dortmund'da görev yapan Edin Terzic'i birinci sıraya aldılar.

- Santos'un hocalık tarzı sorgulanıyor. Rıza Çalımbay'a kalsa bu kadar olurdu. Santos'un son kullanma tarihi geçti Türkiye'de. Yönetim Sergen Yalçın'ı mı alalım, Terzic'i mi alalım görüşmeleri yapıyor. Santos, Samsun maçına kalmayabilir.

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