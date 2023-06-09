Beşiktaş'tan flaş karar. Ceyhun Kazancı açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, İngiltere'nin Guardian gazetesinde çıkan röportajında aldıkları önemli bir kararı açıklarken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Gazetede Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'ta zirveye dönüş rotasını çizmekle görevli olduğu ve İngiltere Premier Lig'den ilham aldığı belirtilirken, "Beşiktaş bu doğrultuda geçen sezon Premier Lig'den Nathan Redmond, Wout Weghorst, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Cenk Tosun ve Dele Alli gibi isimleri kadrosuna kattı" denildi.

Kazancı'nın sözleri şöyle:

"Türkiye'de eksik olan şeylerden biri sahadaki yoğunluktu. Bu yüzden Premier Lig takımlarına odaklandım.

Benim odak noktam bütçeyi kontrol etmek. Popüler olmayan adımlar atmaya çalışıyorum. Popülist olmak, taraftarların önünde kahraman olmak her zaman kolaydır çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın her birinin 20 milyon taraftarı var. Bu yüzden onları kontrol etmek ve onlardan gelen baskı altında çalışmak kolay değil.

Dele Alli'den taraftarların beklentileri gerçekten çok yüksekti; Dele gibi bir zamanlar 100 milyon euro değer biçilen bir oyuncuyu düşündüğünüzde, çok fazla gol ve asist bekliyorlar ama Türkiye ligi zor olduğu için bu kolay değil. Ne yazık ki, başaramadık. Gol atamadıkça ya da katkı sağlayamadıkça baskı daha da arttı. Taraftarlar, onu ıslıklamaya başladı ve onun tepkisi beklediğimiz gibi olmadı. Olan bitene daha tepkili olacağını, daha çok çalışacağını ve takım için savaşacağını düşünmüştük ama olmadı. Teknik direktör, gelecek sezon bizimle devam edecek diğer oyuncuları kullanmaya karar verdi ve o da forması için savaşmayı bıraktı.

Planım en iyi beş ligden birinde sportif direktör olarak devam etmek. Süper Lig'deki tüm oyuncular, antrenörlerin ve sportif direktörlerin gelecek için aynı hırsı paylaşacağına inanıyorum; dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynamak ya da çalışmak. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi kulüplerinden bir ama dünyada daha büyük turnuvalar var ve eğer bir gün bu fırsatı yakalarsam çok mutlu olacağım.

Bir Türk takımının yeniden Avrupa kupasını kazanmasının çok zor olduğunu düşünmüyorum. Türk futbolundaki en büyük sorunlardan biri planlama ve organizasyon çünkü yabancı oyuncularla hep transfer döneminin sonuna sözleşme imzalıyoruz. Tüm eleme turları Temmuz ayında ve Ağustos başında oynanıyor. Gelecek sezonun programına göre, Ağustos ayında ligde ve Avrupa'da dokuz maç oynayacağız, bu yüzden kesinlikle oyuncuları erken sözleşme imzalayıp hazırlanmamız gerekiyor.

Gelecek sezon tek hedefimiz yine şampiyonluk. Beşiktaş her sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmalı. Taraftarımızın bunu hak ettiğine inanıyorum. Umarım gelecek sezon şampiyonluğu kazanırız ve bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne geri döneriz"