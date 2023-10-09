Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan açıklaması. Son durumu belli oldu

Beşiktaş'ın orta sahası Salih Uçan, İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan alınmıştı. Siyah Beyazlılar, milli oyuncunun son durumunu açıkladı.

Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan açıklaması. Son durumu belli oldu

Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 2-0 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili kulüpten bir açıklama geldi.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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