Beşiktaş'tan flaş Talisca ve Di Maria açıklaması

Beşiktaş'ın transfer gündemi ve Süper Kupa maçı planları hakkında Asbaşkan Mete Vardar’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Vardar, takımın eski golcüsü Cenk Tosun ile devam eden sözleşme görüşmeleri, taraftarının yolunu dört gözle beklediği Angel Di Maria ve Talisca transferleri ve Süper Kupa maçının oynanacağı stadyum tercihi hakkında bilgi verdi.

Vardar, “Şu anda yoğun bir dönemden geçiyoruz. Başkanımızın sürekli seyahatleri ve yönetim kurulumuzun titiz çalışmalarıyla, yeni sezona hazırlanıyoruz,” dedi. Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Van Bronckhorst’un takıma büyük katkılar sağlayacağını belirten Vardar, “Teknik direktörümüz, kendi tercih ettiği yardımcılarla çalışacak. Kulübümüzün değerli üyesi Serdar Topraktepe de bu ekibe katıldı,” ifadelerini kullandı.

Süper Kupa maçının oynanacağı yerle ilgili olarak Vardar, “Henüz resmi bir karar verilmedi ancak Atatürk Olimpiyat Stadı’nın futbol için görsel bir güzelliğe sahip olduğunu düşünüyorum. İki İstanbul takımının karşılaşacağı bu önemli maç için başka bir şehre gitmenin güvenlik açısından uygun olmayacağını savunuyorum,” şeklinde konuştu.

1 Temmuz’da Ümraniye’de başlayacak olan yeni sezon hazırlıkları ve 10 Temmuz’da Slovenya’da gerçekleşecek olan kamp hakkında da bilgi veren Vardar, “Kadromuzda bulunan 19 yabancı oyuncunun geleceği, bu 10 günlük süreçte netleşecek. Dinamo Zagreb, Shakhtar Donetsk ve Graz ile yapılacak hazırlık maçları bizim için önemli,” dedi.

Beşiktaş’ın yeni transferleri Rafa Silva ve Paulista hakkında da konuşan Vardar, “Rafa Silva, dünya çapında beğenilen bir oyuncu. Paulista ise hırsı ve futbol bilgisiyle takımımıza çok şey katacak,” ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun ile ilgili olarak Vardar, “Cenk Tosun’un karakteri, tecrübesi ve yeteneği konusunda söylenecek çok şey yok. EURO 2024 sonrası için başkanımız ve teknik direktörümüzle bir değerlendirme yapacağız. Umarım her iki taraf için de olumlu bir sonuç doğar,” şeklinde konuştu.

Taraftarın merakla beklediği Angel Di Maria ve Talisca konusunda da Mete Vardar şu sözleri sarf etti: "Çocuklarım bana 'Baba Talisca gelecek mi, Di Maria gelecek mi?' diye soruyor. Ben de onlara Semih'i anlatıyorum. Benim için işin bu tarafı daha önemli."