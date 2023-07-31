Beşiktaş'tan flaş transfer. Arjantinli yıldızla anlaştı

Beşiktaş, uzun süredir görüşme halinde olduğu Arjantinli yıldız Roberto Pereyra ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'tan flaş transfer. Arjantinli yıldızla anlaştı

Beşiktaş'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu Arjantinli futbolcu Roberto Pereyra ile anlaştığı belirtildi.

NTV'nin haberine göre Udinese ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun ailesiyle görüştükten sonra olumlu cevabı verdiği ortaya çıktı.

Pereyra'nın bu hafta içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçirileceği, ardından da resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Arjantinli orta saha yıllık 2,1 milyon euro ücret alacak.

Daha önce Watford, Juventus ve River Plate’de forma giyen Pereyra, son üç sezondur Udinese'de oynuyordu.

Geçen sezon Udinese ile 36 maça çıkan Arjantinli orta saha 5 gol attı, 9 asist yaptı.

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