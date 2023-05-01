Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi sonrası flaş karar. Kocadağ açıkladı

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada haklarını sonuna kadar arama kararlılığında olduklarını söyledi.

Kocadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ı yarışın dışına itmek isteyenlere en güzel cevabı sahada verdik. 5 hafta önce Kadıköy'de aldığımız 4 gollü galibiyet, bugün evimizde Galatasaray'a karşı aldığımız galibiyetle averajda üstünlük sağladık. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Bunu herkes böyle kabul etmek zorunda. Yeter ki lig adaletli şekilde yönetilsin, hakemler, federasyon bu işi yönetmeye talip olsun."

Derbi maçında Beşiktaş'ın önünün kesilmesine yönelik kararlar olduğunu kaydeden Kocadağ, deprem nedeniyle ligden çekilen takımların kalan maçlarıyla ilgili aldığı kararından dolayı Türkiye Futbol Federasyonunu eleştirerek şunları aktardı:

"Bugün Beşiktaş aleyhine verilen onlarca karar var ikili mücadelelerde. Beşiktaş'ın önünü kesmeye yönelik vardı ama bu adımlar başarılı olamadı. Hem kurullara hem Merkez Hakem Kuruluna seslenmek istiyorum. İçinizde biraz vicdan, adalet duygusu varsa kalan 5 haftada bunu sahaya yansıtırsınız. Beşiktaş'ı sene başından beri yarışın dışında tutmaya çalışmanız fayda getirmedi. Beşiktaş her zaman olduğu gibi bu yarışın içinde var olduğunu iki rakibini de farklı yenerek gösterdi. Bu koltuklar hepimiz için gelip geçici. Bu koltuklardan kalktığınızda arkanızdan konuşulan söylemler sizi ayakta tutuyor. Kurullarda görev alan herkes bunun bilincinde olmalı. Ligle alakalı onlarca şaibe konuşuluyor. Biz hiçbir zaman elimizde belgeler var, bildiklerimiz var gibi söylemler yapmadık. Bildiğimiz ne varsa her zaman söyledik. Bildiğimiz tek şey var, o da şimdiye kadar adaletli bir lig olmadı."

"Bugün bir kez daha geçmiş söylemlerimizin ne kadar haklı olduğunu gördük." diyen Kocadağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deplasmanda ve evinde oynamanın arasındaki farkı umarım Galatasaray da hissetmiştir. Deprem nedeniyle ligden çekilen kulüplerle alakalı adaletsizlik olduğunu söyledik. Deplasman ve evinde oynama sayılarıyla alakalı adaletsizlik olduğunu söyledik. Beşiktaş'ın evinde oynadığı maçlardaki, rakiplerin deplasmanlardaki performansı belli. Bunun değerlendirmesini maalesef adaletsiz şekilde yaptılar. Bunun adaletsizliği bugün bir kez daha gözüktü. Bu konuyu biz zaten gerekli mercilere taşıyacağız. Bu zaten cebimizde duran bir konu. Bu konuyu unutmadık. Bugün yaşananlar ne kadar haklı olduğumuz ortaya koyuyor. Beşiktaş yarışın içinde. Bir kez daha herkes için adalet vurgusu yapıyorum. Yarışan takımlar için kurullar ve hakemler bu adaleti sağlamak durumunda."

Kocadağ, haklarını sonuna kadar arama kararlılığı içinde olduklarını da sözlerine ekledi.