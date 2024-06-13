Beşiktaş'tan gece yarısı bombası. Yeni transfer İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ta yeni sezon için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak teknik direktörlük görevine Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirilmişti. Ardından danışman olarak Brad Friedel ile anlaşan Siyah-Beyazlılar ilk transfer bombasını da patlattı.

Beşiktaş, Atletico Madrid'le sözleşmesi biten Gabriel Paulista'yı geceyarısı İstanbul'a getirdi. 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle 2+1 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Paulista'nın Beşiktaş'tan 2.6 milyon Euro yıllık ücret alacağı kaydedildi.

GABRİEL PAULİSTA KİMDİR?

Kariyerine Brezilya'da başlayan Paulista, 2013'te EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında LaLiga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına başladı.

İngiliz devi Arsenal 2015'te 15 milyon Euro ödeyerek 1.87 boyundaki savunmacıyı kadrosuna kattı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi.

Geride kalan sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, ikinci yarı ise Atletico Madrid'de 5 maçta 405 dakika forma şansı buldu. Paulista, futbol kariyerinde 421 maçta ter dökerken, 10 gol, 6 asist katkısı sağladı.