EuroCup B Grubu'nun 7. haftasında Beşiktaş Gain, İtalyan ekibi Trento'yu ağırladı.
Oyuna istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, ilk periyodu 31-24 geride tamamlarken soyunma odasına da 50-45’lik skor dezavantajıyla gitti.
Harika bir üçüncü çeyrek performansı ortaya koyan Siyah Beyazlılar geriden gelip farkı çift hanelere taşımayı başardı ve son bölümde de kontrolü elinde tutarak sahadan 97-83 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ta Brynton Lemar 23 sayılık performansıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken Conor Morgan 19 sayı üreterek galibiyete önemli katkı sundu.
EuroCup'ta evinde 4'te 4 yapan Beşiktaş 7 hafta sonunda toplam galibiyet sayısını ise 5'e çıkardı.