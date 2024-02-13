Beşiktaş'tan ligi alt üst edecek transfer. İstanbul'a getirdi

Bahar Yıldırım
Beşiktaş'tan ligi alt üst edecek transfer. İstanbul'a getirdi
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı; ses getirecek transferde son aşamaya geldi.

Dusan Alimpijevic yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş Emlakjet; transferde dev bir hamle yaptı.
Basketbol Süper Lig'nde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen, Euro Cup'ta da 8'li finallere kalan Siyah-Beyazlı ekip; son olarak NBA ekiplerinden Philadelphia 76Ers forması giyen milli forvet Furkan Korkmaz ile görüşmelere başladı.
NBA'de takas döneminin son gününde Sixers'tan Indiana Pacers'a takas olan 2.01'lik milli oyuncu yeni takımında forma giyemeden serbest bırakılmıştı.
İstanbul'da, Beşiktaş ile masaya oturan Furkan Korkmaz 4 ay için 600 bin Euro talep etti. Beşiktaş'ın ise 400 bin Euro teklif ettiği pazarlıkların tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.
NBA'de Sixers formasını 7 sezondur terleten 26 yaşındaki Furkan Korkmaz 328 maçta forma giyerken; 6.8 sayı, 2.0 ribaunt, 1.2 asist ortalamaları ile oynadı.

ggm4t2zw4aadj4m.jpg

İlgili Haberler
Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi
Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi
Galatasaray Sparta Prag maçına uğursuz hakem. Sonuçları gören kahroldu!
Şansal Büyüka Galatasaray'ın en büyük avantajını açıkladı
Galatasaray mı Sparta Prag mı? Perşembe gününü beklemeye gerek kalmadı yapay zeka sonucu açıkladı
Sumudica yağcılığın liderliğini kimseye kaptırmadı. Öyle bir isim seçti ki 'Yok artık' dedirtti
Şansal Büyüka 'Böyle bir uygulamayı dünyada görmedim' dedi. İsmail Kartal'a seslendi
Son Haberler
Gökhan Zan: Mustafa Sarıgül aday olursa ben çekilirim Gündem
Gökhan Zan: Mustafa Sarıgül aday olursa ben çekilirim
Mudanya'da mahalleyi sokağa döken yangın Gündem
Mudanya'da mahalleyi sokağa döken yangın
Galatasaray amigosu tek kişilik ordu gibi tribünleri ateşledi Spor
Galatasaray amigosu tek kişilik ordu gibi tribünleri ateşledi
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı Gündem
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı
Telefon tanıtımı yaparken arayan isim hayatını bitirdi. Seni gidi Bulut Bey seni... Gündem
Telefon tanıtımı yaparken arayan isim hayatını bitirdi. Seni gidi Bulut Bey seni...
Uzmanından hamilelere vajinal mantar enfeksiyonu uyarıları Sağlık
Uzmanından hamilelere vajinal mantar enfeksiyonu uyarıları
Fransa'dan Rusya'ya dezenformasyon suçlaması Dünya
Fransa'dan Rusya'ya dezenformasyon suçlaması