Beşiktaş'tan ligi alt üst edecek transfer. İstanbul'a getirdi

Dusan Alimpijevic yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş Emlakjet; transferde dev bir hamle yaptı.

Basketbol Süper Lig'nde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen, Euro Cup'ta da 8'li finallere kalan Siyah-Beyazlı ekip; son olarak NBA ekiplerinden Philadelphia 76Ers forması giyen milli forvet Furkan Korkmaz ile görüşmelere başladı.

NBA'de takas döneminin son gününde Sixers'tan Indiana Pacers'a takas olan 2.01'lik milli oyuncu yeni takımında forma giyemeden serbest bırakılmıştı.

İstanbul'da, Beşiktaş ile masaya oturan Furkan Korkmaz 4 ay için 600 bin Euro talep etti. Beşiktaş'ın ise 400 bin Euro teklif ettiği pazarlıkların tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

NBA'de Sixers formasını 7 sezondur terleten 26 yaşındaki Furkan Korkmaz 328 maçta forma giyerken; 6.8 sayı, 2.0 ribaunt, 1.2 asist ortalamaları ile oynadı.