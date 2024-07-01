Beşiktaş'tan Mitrovic açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Mitrovic açıklaması

Beşiktaş'tan transferde gündeme gelen Mitrovic'le ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ile ikinci başkan Hüseyin Yücel, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başkan Arat, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un çalışmalara başladığını belirterek şunları söyledi:

"Hocamızla dün bir toplantı yaptık. Çok umutluyuz. Hüseyin Bey'in önderliğinde transfer komitemiz çok ciddi çalışma yapıyor. Tüm camiamız için hayırlı bir sezon olsun. Hüseyin beyin transfer çalışmalarını tüm camiamızın desteklemesi lazım. Basketbol takımlarımızın bütün transferleri tamamlandı.

Transferde çok sakin gideceğiz. Hem vaktimizi hem de naktimizi doğru kullanacağız.

Rafa Silva konusunda uzun zamandır çalışıyorduk. Pek mümkün görünmüyordu çünkü Suudi Arabistan devredeydi. Hüseyin Bey, çok önemli katkılar yaparak bu transferi gerçekleştirdi. Böyle bir yöneticimiz olduğu için çok gururluyuz."

Hüseyin Yücel ise basında gündeme gelen Mitrovic'le ilgili konuştu. Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Sırp golcünün transferinin mümkün olmadığını belirten Yücel, "Çok daha iyi günler görecek Beşiktaş taraftarı. Tek dileğim taraftarlarımızın desteklemesi. Mitrovic ismi geçiyor, ancak bu mümkün değil. 50 milyon Euro'ya transfer yapmış bir oyuncu. Sadece Beşiktaş için değil, herhangi bir Türk takımı için mümkün değil" dedi.

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