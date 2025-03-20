Beşiktaş'tan Muçi ve Elan Ricardo açıklaması

Beşiktaş basında çıkan Muçi ve Elan Ricardo ile ilgili transfer haberleri konusunda açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Fotospor’da “Beşiktaş yeni aldığı Elan Ricardo’yu gönderecek”, Fotomaç’ta ise “Muçi satış listesinde” başlıklarıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.



Daha önce yapmış olduğumuz açıklamalarda da belirtmiş olduğumuz üzere hiçbir futbolcumuzla ilgili olarak şu anda bir tasarrufumuz bulunmamaktadır.



Bu konuda ısrarla yapılan manipülatif haberlerle ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyor, taraftarlarımızdan masa başında kurgulanmış haberlere itibar etmemelerini bir kez daha rica ediyoruz.