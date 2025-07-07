Beşiktaş'tan Portekiz seferi! Dev transfer için düğmeye basıldı

Düzenleme: Kaynak: TRT Spor
Beşiktaş'tan Portekiz seferi! Dev transfer için düğmeye basıldı

Beşiktaş Kulübü, Benfica'da mutsuz olan milli oyuncu Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. Siyah-beyazlıların bu transfer için bugün resmi temaslara başlayacağı kaydedildi.

David Jurasek ve Tammy Abraham transferlerini duyuran Beşiktaş'ta orta sahaya yapılacak hamle için öne çıkan isim Benfica'dan Orkun Kökçü. Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu kadrosuna katmak isterken transfer görüşmeleri bugün başlayacak.

BEŞİKTAŞ ORKUN KÖKÇÜ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferi için harekete geçtiği siyah-beyazlılar bugün transferle ilgili Benfica'yla görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Orkun Kökçü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda teknik direktörü Bruno Lage ile yaşadığı sorunun ardından takımdan ayrılma kararı almıştı. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Benfica da milli futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.

.jpegOrkun Kökçü, Benfica'ya 2023/24 sezonunda Feyenoord'dan yaklaşık 30 milyon euroya karşılığında transfer olmuştu.

Milli futbolcu geride kalan sezonda Benfica formasını 55 maça çıkarken 12 gol ve 11 asist kaydetti.

Son Haberler
30 Ülke, Tek Gönül: Şavşat’ta Tasavvuf Festivali!
30 Ülke, Tek Gönül: Şavşat’ta Tasavvuf Festivali!
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kadın kaçtı, silahlı şoför kovaladı!
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kadın kaçtı, silahlı şoför kovaladı!
Kulüp açıkladı! Merih Demiral Alanyaspor'da
Kulüp açıkladı! Merih Demiral Alanyaspor'da
Mağarada kazılar yeniden başladı: 150 bin yıllık sırlar gün yüzüne çıkıyor
Mağarada kazılar yeniden başladı: 150 bin yıllık sırlar gün yüzüne çıkıyor
Faydaları saymakla bitmiyor! Kekik hasadı başladı
Faydaları saymakla bitmiyor! Kekik hasadı başladı