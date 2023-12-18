Beşiktaş'tan Rıza Çalımbay açıklaması. Resmen duyuruldu

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşme süresi 10 gün daha uzatıldı.

Eski Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde takıma katılan Rıza Çalımbay'ın sözleşme süresi bugün doldu.

Bu durum sonrası Beşiktaş yönetimi, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının bitimine kadar (27 Aralık) uzattı.

Deneyimli teknik adam en az 2 karşılaşma daha Beşiktaş'ın başında olacak.

Yönetim, 27 Aralık'ta Çalımbay ile tekrar görüşerek, yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüp, şu açıklamayı yaptı;

"Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir.''