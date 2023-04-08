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Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Yönetim ile sahurda buluştu

Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği, sahur organizasyonu gerçekleştirdi. Organizasyona, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 18:20
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Beşiktaş'tan sahur organizasyonu

Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Yönetim ile sahurda buluştu
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Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği geniş katılımlı sahur daveti organizasyonu gerçekleştirildi.

Dernek daha öncede birçok sosyal sorumluluk projelerine imza attı. Davete, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilgihan Cenk Sürmen, Ali Bayrak, Murat Kılıç , Umut Şenol , Futbol A.Ş.'den Fırat Fidan, Elçin Kılıç ve önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban, Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği üyeleri sahur davetine katıldı. 

Gecede açıklama yapan BJK Asbaşkanı Emre Kocadağ 'Beşiktaş'ın haklarını her yerde sonuna kadar arıyoruz, bundan hiç şüphesiz olmasın' dedi.

Ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç Kulübün mali açıdan çok daha iyi yerlere geleceğini ifade etti.

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