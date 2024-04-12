Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması. Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen, ancak bir türlü istenen seviyeye ulaşamayan Ante Rebic'in sakatlıklarla başı dertte.

Son resmi maçına 12 Şubat'ta Kayserispor karşısında çıkan, 9 dakika süre aldıktan sonra kayıplara karışan Hırvat futbolcunun sakatlığında yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Kulübü, Ante Rebic'in sağlık durumuna dair bir açıklamada bulundu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan'da bir operasyon geçirecektir.

Ante Rebic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Bu gelişmenin ardından Ante Rebic sezonu kapattı.

Sezon başında Milan'dan transfer edilen, 2 yıllık sözleşme imzalanan Ante Rebic, Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Ante Rebic 711 dakika sahada kaldı.