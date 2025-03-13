Beşiktaş'tan Şinasi Yurtsever mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Şinasi Yurtsever mesajı

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti.

Kardeş Payı dizisinin Büyük Hilmi’si olarak tanınan oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. Yurtsever'in bir süredir mücadele ettiği mide kanseri sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN MESAJ

Değerli sanatçı Şinasi Yurtsever’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.

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