Beşiktaş'tan taraftarına kombine müjdesi

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Beşiktaş'tan taraftarına kombine müjdesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Athletic Club maçına özel olarak kombine bilet devir kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı

Siyah beyazlılar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Athletic Club maçına özel olarak kombine bilet devir kısıtlamasının kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kombine Sahibi Taraftarlarımıza Önemli Duyuru Beşiktaşımız, UEFA Avrupa Ligi’nde 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Athletic Club ile karşılaşacak. Taraftarlarımızın kombine transfer kısıtlaması uygulamasıyla ilgili taleplerini değerlendiren Yönetim Kurulumuz, UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselme yolunda büyük öneme sahip Athletic Club maçına özel olarak Tüpraş Stadyumu’nda boş koltuk kalmaması amacıyla kombine transfer kısıtlaması uygulamasına son vermiştir.

Kombine sahibi taraftarlarımız, Athletic Club maçına özel olarak kombinelerini herhangi bir kısıtlama olmadan Beşiktaş JK logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımıza yarın saat 10.00'dan itibaren devredebilirler. Athletic Club maçında Tüpraş Stadyumu’nda yer alamayacak taraftarlarımızdan kombinelerini devretmelerini önemle rica ederiz.

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