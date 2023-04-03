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Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan Tayyip Talha ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 17:36
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Beşiktaş'tan Tayyip Talha açıklaması

Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
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Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan Tayyip Talha ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Tayyip Talya'nın 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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