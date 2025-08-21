Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ye çıkarma

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ferhat Gündoğdu ile görüşmek için Riva’daki TFF binasına geldi.

Süper Lig'deki ilk maçında son dakika golüyle Eyüpspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, TFF'ye ziyarette bulundu.

Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüşmek için Riva'daki TFF binasına geldi.

Adalı'nın, görüşmelerin ardından açıklama yapması bekleniyor.

